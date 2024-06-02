  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области наградили лучших работников сферы социального обслуживания - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области наградили лучших работников сферы социального обслуживания
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области наградили лучших работников сферы социального обслуживания

31 мая в Туле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Всего в нем приняли участие 40 человек. Участников приветствовала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Юлия Гончарова:

— Социальная работа — это призвание. А конкурс профессионального мастерства — не просто соревнование, но и хорошая возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и вдохновить друг друга на новые достижения. Каждый из вас ежедневно дарит тепло и заботу тем, кто в этом особенно нуждается: пожилым, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья. Ваш труд требует огромной самоотдачи, терпения и душевной чуткости.

Конкурс проходил по номинациям «Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми», «Лучшая практика оказания социальных услуг молодым и студенческим семьям», «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской и труднодоступной местности» и др. 
Победителям вручили памятные призы и дипломы. Они представят область на федеральном этапе профмастерства. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Событие
социальное обслуживаниесотрудники
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле определили победителя регионального этапа фестиваля «Готов к труду и обороне» среди семейных команд
В Туле определили победителя регионального этапа фестиваля «Готов к труду и обороне» среди семейных команд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.