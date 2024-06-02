В Тульской области наградили лучших работников сферы социального обслуживания

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Всего в нем приняли участие 40 человек. Участников приветствовала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Юлия Гончарова:

— Социальная работа — это призвание. А конкурс профессионального мастерства — не просто соревнование, но и хорошая возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и вдохновить друг друга на новые достижения. Каждый из вас ежедневно дарит тепло и заботу тем, кто в этом особенно нуждается: пожилым, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья. Ваш труд требует огромной самоотдачи, терпения и душевной чуткости.

Конкурс проходил по номинациям «Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми», «Лучшая практика оказания социальных услуг молодым и студенческим семьям», «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской и труднодоступной местности» и др.

Победителям вручили памятные призы и дипломы. Они представят область на федеральном этапе профмастерства.