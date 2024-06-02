  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В центре Тулы водитель шел через 6 полос к припаркованному с нарушением авто - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В центре Тулы водитель шел через 6 полос к припаркованному с нарушением авто

В центре Тулы водитель шел через 6 полос к припаркованному с нарушением авто

Видео с некрасивой дорожной ситуацией опубликовали в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в районе пересечения пр. Ленина и ул. Каминского. На записи видно, как мужчина и женщина переходят все шесть полос движения там, где находится подземный переход. При этом, идут они к автомобилю, который стоит в запрещенном для парковки месте.

«Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Каминского. Интересно, вот что такими движет? Прямо над подземным переходом!», — прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель решил, что пассажира можно высадить и на пешеходном переходе
Дежурная часть
В Туле водитель решил, что пассажира можно высадить и на пешеходном переходе
сегодня, в 14:02, 6 716 0
Водителя Mitsubishi Lancer оштрафовали «за неудачный» обгон
Дежурная часть
Водителя Mitsubishi Lancer оштрафовали «за неудачный» обгон
вчера, в 19:59, 30 1716 3
На ул. Кутузова водитель повернул там, где ему захотелось
Дежурная часть
На ул. Кутузова водитель повернул там, где ему захотелось
вчера, в 14:05, 3 1098 3
На ул. Советской невнимательный водитель едва не устроил ДТП
Дежурная часть
На ул. Советской невнимательный водитель едва не устроил ДТП
31 мая, в 22:00, 21 1475 -2

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:59 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле начались экскурсии для сборных групп по выставке «Тула. Шедевры. Музеи России»
В Туле начались экскурсии для сборных групп по выставке «Тула. Шедевры. Музеи России»
В филиале фонда «Защитники Отечества» в Тульской области подвели итоги первого года работы
В филиале фонда «Защитники Отечества» в Тульской области подвели итоги первого года работы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.