Роман Вильфанд рассказал, чем вызвана жаркая погодная аномалия

Фото Алексея Пирязева.

По словам главного синоптика, купальный сезон в ЦФО начался раньше, чем в Краснодарском крае.

Европейская часть России оказалась в зоне настоящей жары, температура превышает показатели прошлых лет. В Туле среднесуточные температуры более + 23 градусов — абсолютно «южные» показатели.

— Вот такие теплые ночи и очень теплые дни. Сопоставление показывает, что такие среднесуточные температуры, превышающие 23 градуса, наблюдаются в июле, но не в Москве, не в Курске и даже не в Воронеже, а в Краснодаре. Вот насколько сейчас жаркая аномальная погода, — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такая аномалия связана с жарким антициклоном, с солнечной энергией, которая при безоблачном небе прогревала подстилающую поверхность, и с адвекцией жарких воздушных масс из Туркмении.