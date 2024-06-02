1500 любителей спорта вышли на старт благотворительного забега «Зеленый Марафон» в Туле

В Туле забег прошел на Казанской набережной. Почти 1500 любителей бега и северной ходьбы боролись за медали на дистанциях 4,2 км, 420 м (дети).
По традиции забег носит благотворительный характер. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Вклад в будущее» на поддержку развития инклюзивного образования детей в России.
Участников забега приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.
- Проводить спортивные семейные выходные стало доброй традицией для жителей региона. Подобные инициативы не только способствуют укреплению здоровья участников, но и объединяют вокруг важных социальных ценностей. Уверен, „Зеленый Марафон“ вдохновит еще больше туляков на занятия спортом и здоровый образ жизни, — подчеркнул Дмитрий Яковлев.
Для гостей и участников спортивного праздника была организована развлекательная программа: семейные конкурсы, концерты и анимация.
Популяризация спорта и здорового образа жизни — одна из ключевых задач нацпроекта «Демография».