1500 любителей спорта вышли на старт благотворительного забега «Зеленый Марафон» в Туле

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

На старт 1 июня вышли десятки тысяч бегунов в 60 городах России. Это одно из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

В Туле забег прошел на Казанской набережной. Почти 1500 любителей бега и северной ходьбы боролись за медали на дистанциях 4,2 км, 420 м (дети).

По традиции забег носит благотворительный характер. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Вклад в будущее» на поддержку развития инклюзивного образования детей в России.

Участников забега приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

- Проводить спортивные семейные выходные стало доброй традицией для жителей региона. Подобные инициативы не только способствуют укреплению здоровья участников, но и объединяют вокруг важных социальных ценностей. Уверен, „Зеленый Марафон“ вдохновит еще больше туляков на занятия спортом и здоровый образ жизни, — подчеркнул Дмитрий Яковлев.

Для гостей и участников спортивного праздника была организована развлекательная программа: семейные конкурсы, концерты и анимация.

Популяризация спорта и здорового образа жизни — одна из ключевых задач нацпроекта «Демография».