Туляки могут подать заявку на Всероссийскую премию «Экспортер года» до 30 июня

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Она проводится при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза России. Участников ждут 20 номинаций.

— Цель премии – не только выявить лидеров экспорта, но и отметить их вклад в развитие российской экономики. Звание «Экспортер года» станет подтверждением высокого качества продукции компании и ее надежности на международной арене, — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Победителей наградят в октябре в Москве на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

— Предприятия Тульской области ежегодно участвуют во Всероссийской премии «Экспортер года». Призовые места занимали такие экспортеры, как «Аурика», «Черный хлеб Ритейл», «Октава Дизайн и Маркетинг», «Белевская кондитерская компания» и другие. Это подтверждает востребованность тульской продукции на зарубежных. Уверена, что в этом году наши компании вновь достигнут высоких результатов на конкурсе, — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Тульской области Дарья Медведева.

Для участия необходимо заполнить электронную анкету на официальном сайте РЭЦ.