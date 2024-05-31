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Ремонт трамвайных путей на ул. Агеева в Туле начнется во второй половине лета
Фото из архива Myslo.ru

Ремонт трамвайных путей на ул. Агеева в Туле начнется во второй половине лета

Сейчас работы ведутся на ул. Плеханова и Воздухофлотской в Туле.

На 2024 год в Туле запланирован ремонт трех участков трамвайных путей: на улицах Плеханова, Воздухофлотской и Агеева. На первых двух ремонт начался, на третьем участке работы стартуют во второй половине лета. Об этом сообщил глава администрации города Илья Беспалов.

В общей сложности в этом году будет заменено 6 км трамвайных путей.

Ремонт ведется с использованием рельсошпальной решетки, которую городу передали на безвозмездной основе РЖД.

– Переданная РЖД рельсошпальная решетка пригодна для эксплуатации для трамваев. Ее эксплуатационный ресурс не исчерпан, и она может служить еще 20 лет. Да, для участков, где необходимо ставить новые элементы – на поворотах, например, мы их, конечно, закупили. Рельсы бесшовные и обеспечивают более тихий ход трамваев, – пояснил Илья Беспалов. – Такая же была использована на Металлургов и пр. Ленина. 

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