Туляков возмутила агрессивная реклама «ярмарки финской одежды»

— В доме на ул. Пузакова, 16 открыли новый магазин-ярмарку, — рассказал редакции Myslo местный житель Дмитрий С. — Реклама уже замучила всех! Целый день орёт «матюгальник» на улице, поставили колхозную рекламу — надувного лося, арку безобразную, которая перегораживает тротуар. Вот бы полиция и Роспотребнадзор проверили эту точку!

Дмитрий С. прислал в редакцию фотографии торговой точки. Судя по ним, речь идет о «ярмарке» одежды — такие магазины периодически открываются в Туле, а потом почему-то быстро закрываются.

По словам местных жителей, рекламу ярмарки слышно даже в соседних домах.

Свои обращения туляки могут адресовать в главные управления по территориальным округам администрации города Тулы:

Пролетарский округ: 41-02-51, 41-04-91;

Центральный округ: 31-28-47;

Зареченский округ: 47-32-94, телефон горячей линии: 47-58-58;

Привокзальный округ: 24-71-74;

Советский округ: 30-17-11.