  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков возмутила агрессивная реклама «ярмарки финской одежды» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков возмутила агрессивная реклама «ярмарки финской одежды»

Туляков возмутила агрессивная реклама «ярмарки финской одежды»

Громкий магазин обосновался на ул. Пузакова, 16.

— В доме на ул. Пузакова, 16 открыли новый магазин-ярмарку, — рассказал редакции Myslo местный житель Дмитрий С. — Реклама уже замучила всех! Целый день орёт «матюгальник» на улице, поставили колхозную рекламу — надувного лося, арку безобразную, которая перегораживает тротуар. Вот бы полиция и Роспотребнадзор проверили эту точку!

Дмитрий С. прислал в редакцию фотографии торговой точки. Судя по ним, речь идет о «ярмарке» одежды — такие магазины периодически открываются в Туле, а потом почему-то быстро закрываются.

WhatsApp Image 2024-05-27 at 12.15.37.jpeg

По словам местных жителей, рекламу ярмарки слышно даже в соседних домах.

 

Свои обращения туляки могут адресовать в главные управления по территориальным округам администрации города Тулы:

Пролетарский округ: 41-02-51, 41-04-91;
Центральный округ: 31-28-47; 
Зареченский округ: 47-32-94, телефон горячей линии: 47-58-58;
Привокзальный округ: 24-71-74; 
Советский округ: 30-17-11.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:50 0
Другие статьи по темам
Событие
ярмаркамагазин
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские полицейские на транспорте рассказали, как раскрыли кражу подстаканников в поезде
Тульские полицейские на транспорте рассказали, как раскрыли кражу подстаканников в поезде
5sta Family, квест от «ЛизаАлерт» и книжный фестиваль: как в Туле отметят День защиты детей
5sta Family, квест от «ЛизаАлерт» и книжный фестиваль: как в Туле отметят День защиты детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.