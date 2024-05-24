Погода в Туле 25 мая: тепло и солнечно

Фото из архива Myslo

По данным синоптиков, осадков не ожидается.

В субботу в регионе будет небольшая облачность. Без осадков, ветер южной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура ночью – от +2 до +7 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление – 755-760 мм рт. ст.