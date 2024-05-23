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В Тульской области будут применять нейросети для обработки радиолокационных сигналов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области будут применять нейросети для обработки радиолокационных сигналов

Деятельность новой лаборатории будет связана с работой Центра беспилотных систем.

Председатель регионального комитета по науке и инноватике Антон Панкратов провел заседание Совета правительства Тульской области по предоставлению вузам грантов на научные исследования.

Напомним, проект «Мегагранты» реализуется в Тульской области с 2022 года по инициативе Алексея Дюмина. Поддержка предоставляется проектам, соответствующим приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития РФ и деятельности НОЦ «ТулаТЕХ». Вузам ежегодно в течение пяти лет выделяется 15 млн рублей на создание научной лаборатории.

Чтобы получить грант, необходимо привлечь софинансирование в аналогичном объеме со стороны индустриальных партнеров. Не менее 50% научного коллектива новой лаборатории вуза — получателя гранта должны составлять молодые ученые (до 40 лет).

Уже созданы лаборатории: технологии полимерных и композиционных материалов в ТулГУ, новых силиконовых материалов и технологий в ТГПУ им. Л. Н. Толстого и инновационных разработок в области синтетических материалов и защитного покрытия для косметической промышленности в Новомосковском институте РХТУ им. Д. И. Менделеева. Их возглавляют привлеченные в регион ведущие ученые.

В этом году по итогам заседания комиссии победу одержал проект ТулГУ по разработке инновационных процессов обработки радиолокационных сигналов на основе искусственных нейронных сетей. Совместно с ООО «Научно-производственное объединение программные комплексы реального времени» ученые лаборатории будут применять нейронные сети для работы радиолокационных систем. Апробация результатов будет проводиться в условиях ультразвуковой пеленгации на специально созданном полигоне.

Деятельность новой лаборатории будет связана с работой Центра беспилотных систем Тульской области.

Формирование сильного научно-образовательного сегмента и подготовка высококвалифицированных кадров — одно из приоритетных направлений развития региона, которое отмечено в отчете об итогах работы правительства за 2023 год.

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