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Остановить домашнее насилие, спасти животных, помочь матерям — топ-3 инициативы «Новых людей» для туляков

Остановить домашнее насилие, спасти животных, помочь матерям — топ-3 инициативы «Новых людей» для туляков

После президентских выборов и утверждения обновлённого Правительства депутаты Госдумы вернулись к повседневной работе.

В мае они подготовили сразу несколько проектов, которые напрямую коснутся туляков. Мы изучили три главные инициативы, которые разработали в мае представители партии «Новые люди».

Партия начала проект «Новое здоровое поколение». Его цель — поддержать родителей новорождённых и обеспечить всем необходимым для здорового развития ребенка. Первый шаг — бесплатная раздача витамина D. Её начнут уже в июне.

«У детей повальный авитаминоз. Наша цель — чтобы витамин D получали все дети в стране. Мы решили запустить свой проект по витаминизации. Будем просвещать родителей и обеспечивать важнейшим витамином их детей. А в будущем к витамину D планируем добавить йод и омегу-3», — говорит лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Проект также включает поддержку матерей, причём ещё во время беременности. «Новые люди» предложили министру здравоохранения проводить анализ на ферритин. Железодефицитная анемия — одно из самых частых осложнений беременности. Она встречается в 25-50% случаев. Если её вовремя обнаружить, можно сохранить здоровье матери и ребёнка.

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Для дополнительной поддержки матерей «Новые люди» подготовили законопроект, который продлевает выплату по уходу за ребёнком. В случае рождения второго малыша пособие будут платить, пока ему не исполнится три года. То есть общий срок увеличится до 4,5 лет.

Следующая инициатива «Новых людей» касается гуманного обращения с животными. Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подготовили законопроект о запрете использовать животных в цирках. Соответствующую петицию поддержали более 300 тысяч человек. Цирковые звери часто содержатся в ужасных условиях, а дрессировка включает физические наказания.

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Еще одна инициатива — проведение всероссийского зоосубботника и помощь десяткам приютов в 46 регионах России. Такая акция будет проходить каждый месяц.

«Зоосубботник — хорошая, добрая традиция. Приютам и питомникам для животных всегда не хватает рабочих рук, корма, прямых пожертвований. Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям», — говорит Алексей Нечаев.

Ещё одно направление, которое развивают «Новые люди», касается борьбы с домашним насилием.

Депутаты подготовили инициативу о запрете на приближение к его жертвам.

Две трети женщин, убитых в России, стали жертвами домашнего насилия. Причём большинство пострадало от рук бывших или нынешних партнёров. На днях в Екатеринбурге простились с 30-летней Анной Кашиной, которую убили после трёх лет угроз и преследования.

Чтобы исправить эту катастрофическую ситуацию, «Новые люди» подготовят большую программу по защите от домашнего насилия.

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