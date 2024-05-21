  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За неделю клещи покусали 90 жителей Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За неделю клещи покусали 90 жителей Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

За неделю клещи покусали 90 жителей Тульской области

Чаще всего они присасываются на придомовой территории.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 90 жителей Тульской области (из них 23 — дети). За аналогичный период 2023 года — 180. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (39,9%), на территории садово-огородных товариществ (29,6%), при посещении лесов (7,8%) и других территорий (22,7%).

Всего же с начала сезона зарегистрировано 486 случаев присасывания клещей в 18 муниципальных образованиях региона. За аналогичный период в прошлом году было 730 случаев.

Исследовано 525 клещей, снятых с людей, и 83 клеща из объектов окружающей среды. Общая инфицированность боррелиями составила 9,9%, анаплазмой — 3,0%, эрлихиями — 0,7%.

В текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади 1200 га, из них 635 га — это территории летних оздоровительных учреждений.

Как уберечься от клещей, читайте в нашей статье по ссылке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 13:17 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
клещиклещ

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
13 предприятий ОПК проведут в Туле ярмарку вакансий
13 предприятий ОПК проведут в Туле ярмарку вакансий
Тульские силовики провели рейд в поселке Плеханово
Тульские силовики провели рейд в поселке Плеханово
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.