За неделю клещи покусали 90 жителей Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Чаще всего они присасываются на придомовой территории.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 90 жителей Тульской области (из них 23 — дети). За аналогичный период 2023 года — 180. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (39,9%), на территории садово-огородных товариществ (29,6%), при посещении лесов (7,8%) и других территорий (22,7%).

Всего же с начала сезона зарегистрировано 486 случаев присасывания клещей в 18 муниципальных образованиях региона. За аналогичный период в прошлом году было 730 случаев.

Исследовано 525 клещей, снятых с людей, и 83 клеща из объектов окружающей среды. Общая инфицированность боррелиями составила 9,9%, анаплазмой — 3,0%, эрлихиями — 0,7%.

В текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади 1200 га, из них 635 га — это территории летних оздоровительных учреждений.

Как уберечься от клещей, читайте в нашей статье по ссылке.