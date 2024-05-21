13 предприятий ОПК проведут в Туле ярмарку вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

23 мая в Туле состоится ярмарка вакансий, где 13 работодателей из сферы оборонно-промышленного комплекса представят более 2000 вакантных рабочих мест.

Предприятия приглашают на работу грузчиков, инженеров-технологов, маляров, операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, термистов, швей, инженеров по метрологии и других специалистов.

В ярмарке примут участие:

Машзавод «Штамп»;

АО «Октава»;

НПО «Сплав им. А. Н. Ганичева»;

КБП;

Тулаточмаш;

НПО «Стрела»;

Тульский патронный завод;

Завод «Тула»;

АК «Туламашзавод»;

НПО «Базальт»;

ОКБ «Октава»;

ПАО «ИТОЗ»;

АО «ЦКБА».

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.

Ярмарка состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.