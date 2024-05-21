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13 предприятий ОПК проведут в Туле ярмарку вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

13 предприятий ОПК проведут в Туле ярмарку вакансий

Соискатель сможет пройти сразу несколько собеседований.

23 мая в Туле состоится ярмарка вакансий, где 13 работодателей из сферы оборонно-промышленного комплекса представят более 2000 вакантных рабочих мест. 

Предприятия приглашают на работу грузчиков, инженеров-технологов, маляров, операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, термистов, швей, инженеров по метрологии и других специалистов.

В ярмарке примут участие: 

  • Машзавод «Штамп»;
  • АО «Октава»;
  • НПО «Сплав им. А. Н. Ганичева»;
  • КБП;
  • Тулаточмаш;
  • НПО «Стрела»; 
  • Тульский патронный завод; 
  • Завод «Тула»;
  • АК «Туламашзавод»; 
  • НПО «Базальт»;
  • ОКБ «Октава»;
  • ПАО «ИТОЗ»;
  • АО «ЦКБА».

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.

Ярмарка состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.

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