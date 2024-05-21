13 предприятий ОПК проведут в Туле ярмарку вакансий

23 мая в Туле состоится ярмарка вакансий, где 13 работодателей из сферы оборонно-промышленного комплекса представят более 2000 вакантных рабочих мест.
Предприятия приглашают на работу грузчиков, инженеров-технологов, маляров, операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, термистов, швей, инженеров по метрологии и других специалистов.
В ярмарке примут участие:
- Машзавод «Штамп»;
- АО «Октава»;
- НПО «Сплав им. А. Н. Ганичева»;
- КБП;
- Тулаточмаш;
- НПО «Стрела»;
- Тульский патронный завод;
- Завод «Тула»;
- АК «Туламашзавод»;
- НПО «Базальт»;
- ОКБ «Октава»;
- ПАО «ИТОЗ»;
- АО «ЦКБА».
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.
Ярмарка состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.