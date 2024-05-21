В Мясново с 24 мая всё лето не будут ходить трамваи из-за ремонта путей

Ограничения введут из-за ремонта на участке от дома № 3 по ул. Павшинский мост до дома № 98А по Одоевскому шоссе.

Ранее движение трамвайного транспорта ограничили с 20 мая. Однако сроки сдвинули: изменения в схеме движения автобусов и трамваев стартуют с 24 мая и продлятся до 31 августа.

Маршрут трамваев № 10 и 14 сократится до Московского вокзала, а количество автобусов № 26 и 38 увеличат.

Как будут ходить автобусы и трамваи в Мясново

Автобус с 24 мая по 31 августа:

№ 38 пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный: завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная.

Трамваи с 24 мая по 31 августа:

№ 10 Ст. «Металлург» — Кондитерская фабрика: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский вокзал.

№ 14 Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика: пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский вокзал.

Таким образом транспорт будет курсировать до 31 августа.

В 2024 году в областной столице планируют заменить более 6 км рельсошпальной решетки. Так, на ул. Воздухофлотской пути отремонтируют с использованием рельсошпальной решетки, которую городу передали на безвозмездной основе РЖД.