В Тульском кремле в Музее оружия за 158 млн рублей создадут экспозицию «Защитники южных рубежей»

Она должна быть подготовлена к началу декабря.

В Тульском государственном музее оружия, расположенном в здании Богоявленского собора в городском кремле, появится новая постоянная экспозиция «Защитники южных рубежей». Там же оборудуют пространство для временных выставок, игровые, мультимедийные и интерактивные зоны. Аукцион на поиск подрядчика размещен на портале «Госзакупки».

Исполнителю необходимо будет воплотить в жизнь художественный проект, который подготовил заслуженный художник Российской Федерации А. Н. Конов.

«Новая постоянная экспозиция «Защитники южных рубежей» построена как единая законченная система, состоящая из объемно-пространственных композиций, витринных, аудиовизуальных и мультимедийных комплексов. Она подразумевает целостную предметно-пространственную среду, основанную на музейных предметах, содержание и значение которых раскрывается с помощью продуманного и корректного использования аудиовизуальных и мультимедийных средств и грамотно выстроенного показа», – говорится в документах закупки.

Одно из условий создания экспозиции – обеспечение внутри витрин круглосуточного контроля температуры и влажности для сохранности музейных предметов.

На первом этаже посетителей встретит сенсорная информационная панель «Интерактивная афиша». У первого экспозиционного зала расположится мультимедийный комплекс «Сенсорный информационный исторический киоск», где можно будет узнать о временных выставках.

В нишах перед входом расположатся скульптуры Александра Невского и рядового мотострелковых войск Российской армии. Их должен изготовить подрядчик.

В фойе второго этажа, перед входом в зал постоянной экспозиции, будет игровая интерактивная зона для мероприятий: творческих и деловых встреч, вечеров, конференций, исторических игр, «музейных баталий» и т. д.

Здесь появится мультимедийная инсталляция «Информация для посетителей» и игровой комплекс «Окно в прошлое». Последний должен включать в себя 2 проекционных режима: первый будет демонстрировать сюжеты, посвященные истории засечных рубежей Московского государства в XVI–XVII вв. Второй будет игровым: гостисмогут принять участие в обороне Тулы от войск крымского хана Девлет I Гирея в 1552 г. и пострелять из исторического оружия в лазерном тире.

Там же будет располагаться комплекс «Путешествие во времени», включающий в себя интерактивную карту оборонительных сооружений Московского государства XVI–XVII вв., в том числе и Большую Засечную черту. Он будет наглядно демонстрировать основные этапы строительства оборонительных укреплений, их особенности, выдающихся государственных деятелей, событий и фактов, их историческое значение и т. п.

Кроме этого будет установлен мультимедийный «Лекторий», который будет использоваться для анонса мероприятий, проведения презентаций и обучающих лекций.

Постоянная экспозиция «Защитники южных рубежей» будет оснащена мультимедийной аудиоинсталляцией «Рассказывают герои минувших эпох». Он поведает об организации несения воинской службы по защите границ формирующегося единого Российского государства. Посетитель сможет услышать от первого лица истории русских воинов: поместных дворян, приказчика Большой Засечной черты, стольника, стрельца и казака.

Комплекс «Тайны истории» продемонстрирует элементы исторических композиций, выполненных в бутафорской технике с встроенными мультимедийными технологиями. Посетитель получит возможность познакомиться с историей возведения Большой засечной черты и мастерской тульского казенного оружейника, прикасаясь к копиям исторических артефактов.

С помощью комплекса фотомеханики «Представь себя» посетители смогут «примерить» исторические образы эпохи засечных рубежей. Игровой комплекс «На южных рубежах стоять крепко» позволит поучаствовать в виртуальном возведении фортификационных сооружений.

Первой временной выставкой станет «Честь мундира: история российских войск XVIII – начала XX века». Она будет включать 138 предметов научной реконструкции. Это мундиры, оружие, как личное, так и пушки и другие крупные орудия, картины.

Обе выставки – постоянная и временная – должны быть подготовлены подрядчиком до 10 декабря 2024 года.