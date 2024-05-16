«Спасибо, командир!»: официальные лица об Алексее Дюмине

Фото с улиц Тулы.

Дмитрий Истомин, врио главврача Тульского областного клинического онкологического диспансера:

— Хотел бы поблагодарить нашего губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина за те грандиозные проекты, которые были при нем реализованы в Тульской области и продолжают реализовываться. Прежде всего — строительство онкологического центра. Грандиозный проект, который был реализован благодаря его личному участию на всех этапах, начиная со стройки, установки оборудования, привлечения кадров, благоустройства территории. На всех этапах мы видели личное участие губернатора. Благодаря его заслугам этот проект сейчас реализован. Центр работает на благо жителей Тульской области.

Благодаря губернатору произошло полное переоснащение онкологической службы. Полностью обновлено все оборудование, капитальный ремонт, онкослужба и онкоцентр переоснащены самым современным оборудованием. Полностью готовы оказывать помощь на самом современном уровне, по самым современным стандартам.

Также хочется отметить грандиозную кадровую программу, которая есть в Тульской области. Такой программы нет больше нигде в Российской Федерации. Это и служебное жилье, и коттеджи, компенсация найма жилья. Благодаря инициативе губернатора нам удалось наполнить кадрами онкологический центр, дальше привлекать сотрудников, смотреть в будущее. Дело не только в здании и оборудовании, но и в квалифицированных специалистах, которые приезжают из других регионов. У нас три врача уже получили коттедж, два руководителя готовы в ближайшее время приехать. Более десяти врачей получили служебное жилье, десятки медработников получают компенсацию.

Благодаря губернатору мы получили огромный приток квалифицированных медицинских кадров в Тульскую область.

С Дмитрием Вячеславовичем Миляевым в рабочих моментах пересекались, с большой надеждой смотрим на то, что проекты, которые получили старт, будут реализованы. Я надеюсь, что Дмитрий Вячеславович планку, заданную нашим губернатором, не опустит. Будет преемственность, будут новые свершения, новые грандиозные проекты будут реализовываться.

Сейчас в Туле больше желающих получать помощь на местах, а не в федеральных учреждениях. Такие изменения произошли благодаря помощи нашего губернатора Дюмина.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев:

— За годы губернаторства Алексея Геннадьевича для туляков было сделано очень-очень многое. Преобразились наши малые города и поселки. Преобразилась и стала модной столица региона — город-герой Тула. Да и само отношение туляков к власти поменялось. Алексей Геннадьевич — чуткий руководитель, который не оставлял без внимания ни одной просьбы, ни одной проблемы жителей Тулы. Мне, конечно, как и любому жителю, немного грустно. Но в то же время я понимаю потенциал Алексея Геннадьевича и его возможности, опыт работы. Искренне рад за него, за его карьеру, за то, что он принесет очень много пользы в целом для нашей России, для страны. Это надежный помощник Президента нашего государства. Желаем Алексею Геннадьевичу светлого будущего, всего самого доброго на новом посту. Уверены, что на этом его карьера не закончится.

Дмитрий Вячеславович Миляев хорошо известен жителям Тульской области, он работает больше двух десятков лет на различных должностях, в том числе в работе команды губернатора — с министра сельского хозяйства до первого заместителя губернатора. На протяжении трех лет был главой города Тулы и запомнился тулякам как эффективный руководитель. Конечно, мы уверены, что все те начинания, которые заложены Алексеем Геннадьевичем Дюминым, будут выполнены. Безусловным приоритетом его работы станет исполнение Послания Президента РФ. Тот опыт, который он получил в команде губернатора, да и сама команда готовы к выполнению решения и продолжению решений задач, которые поставлены.

Главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк:

— Время работы Алексея Геннадьевича для Тульской области — золотое. Она вышла на иной уровень. То, что не решалось десятилетиями, было решено. Теперь Тульская область — сильный регион, который с гордо поднятой головой реагирует на все трудности и вызовы: это и ковид, и санкции, и СВО. Алексей Геннадьевич снискал уважение, доверие и любовь жителей региона. После начала СВО я часто стал выезжать на место событий, и каждый раз, когда я говорю, что из Тулы, первое, что спрашивают, — про нашего губернатора.

«Тульский батя» — так его зовут. Его любят бойцы, уважают, гордятся им.

За восемь лет создана команда профессионалов, и Дюмин сделал все возможное.

Он согласовал кандидатуру временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миляева. Это человек из Киреевска, который знает все сильные и сложные стороны региона. Он прошел большой путь и рука об руку работал с Дюминым. Так что я только рад, что его кандидатуру утвердили.



Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов:

— Тяжело на самом деле, по-другому не скажешь. Конечно, восемь лет отдано Тульской области, это уже родной человек. Мы с ним навсегда, и он с нами навсегда. Но все равно тяжело. Как бы там ни было, для Тульской области это огромная потеря.

От Дмитрия Миляева ожидаем плодотворной работы. Будем продолжать то, что Алексей Геннадьевич не закончил. Нам заканчивать надо, без вариантов. Развивать социальную сферу. Вносить вклад в развитие Тульской области, города Новомосковска. Задачи очень земные, прикладные. Будем выполнять. Однозначно это человек из команды губернатора.

— А на коньки поставите?

— Думаю, он уже катается. Наш Президент играет, губернатор играет. И новый глава региона будет любить хоккей, его невозможно не любить. Это наше родное, будем развивать его и дальше, как это делал Алексей Геннадьевич. У нас нет других вариантов.