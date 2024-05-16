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КВН, Карнавал или Кавроня: в Ясной Поляне подвели итоги конкурса на имя для жеребенка
Фото предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

КВН, Карнавал или Кавроня: в Ясной Поляне подвели итоги конкурса на имя для жеребенка

Жеребчик родился в музее-усадьбе в начале апреля. Последний раз лошади рождались в Ясной Поляне 20 лет назад.

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» подвели итоги конкурса на имя жеребенка, который родился в яснополянской конюшне в начале апреля этого года. Конкурс проходил в сообществах музея в соцсетях. Теперь малыш носит имя Кентавр.

Кличку жеребчику выбирали посетители музея. По традиции в кличке жеребенка должны быть первые буквы имен его матери и отца. Для яснополянского жеребчика, родители которого кобыла Кукла и жеребец Визиль, такими буквами стали «к» и «в».

В конкурсе приняли участие около 400 человек, музей получил более 500 вариантов возможной клички для жеребенка! Некоторые из предложенных вариантов были связаны с литературным наследием Льва Толстого. Предлагали Кавказ и Кавроню (первые буквы фамилий Карениной и Вронского), забавное прозвище Киви (конь такой же коричневый и волосатый), Карнавал — как символ скорости и грации, КВН — «конь, веселый и находчивый».

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Сотрудники яснополянской конюшни изучили все варианты и выбрали кличку Кентавр. Жеребенок получил имя в честь яснополянского коня, который прожил больше 35 лет и был всеобщим любимцем.

«Среди вариантов мы увидели кличку Кентавр и решили остановиться именно на ней, потому что она символична. Совсем недавно от нас ушел замечательный конь, которого так же звали. Жеребенок родился с таким же окрасом, какой был у этого коня, и с похожей белой отметиной на лбу. Мы надеемся, что у него будет такой же темперамент», — объяснил сделанный выбор заведующий отделом мемориальной конюшни Илья Чулков.

Авторы, первыми предложившие вариант клички Кентавр, получат сертификаты об участии в конкурсе и возможность отправиться на бесплатную верховую прогулку по Ясной Поляне.

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жеребенокКентавр
Место
Тульская область

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