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Тульские врачи рассказали, как бросить курить

Тульские врачи рассказали, как бросить курить

Соответствующий пост опубликован в группе «Центра медицины катастроф».

В мае по нацпроекту «Демография» АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России запустили кампанию «Электронные сигареты и что они скрывают». 

Вот пять простых шагов, которые помогут бросить курить.

  • Найдите мотивацию

Причина отказа от курения должна быть значимой прежде всего для вас.

  • Обратитесь к специалисту

Специалисты кабинетов отказа от курения в регионе ответят на все ваши вопросы, и вы вместе составите план действий.

  • Выберите подходящий метод

Выбрать день отказа от курения и перестать курить. Каждый день сокращать количество выкуриваемых сигарет, пока оно не дойдёт до нуля.

  • Выберите способ борьбы с симптомом отмены

Когда захочется закурить, отвлеките себя от мыслей чем-то вкусным или полезным.

  • Найдите занятие, которое поможет снять стресс

Йога, вышивание, танцы, борьба, лепка из глины — бороться с тревожностью можно и без сигарет.

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