Тульские врачи рассказали, как бросить курить

В мае по нацпроекту «Демография» АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России запустили кампанию «Электронные сигареты и что они скрывают».
Вот пять простых шагов, которые помогут бросить курить.
- Найдите мотивацию
Причина отказа от курения должна быть значимой прежде всего для вас.
- Обратитесь к специалисту
Специалисты кабинетов отказа от курения в регионе ответят на все ваши вопросы, и вы вместе составите план действий.
- Выберите подходящий метод
Выбрать день отказа от курения и перестать курить. Каждый день сокращать количество выкуриваемых сигарет, пока оно не дойдёт до нуля.
- Выберите способ борьбы с симптомом отмены
Когда захочется закурить, отвлеките себя от мыслей чем-то вкусным или полезным.
- Найдите занятие, которое поможет снять стресс
Йога, вышивание, танцы, борьба, лепка из глины — бороться с тревожностью можно и без сигарет.