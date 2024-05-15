Тульские врачи рассказали, как бросить курить

В мае по нацпроекту «Демография» АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России запустили кампанию «Электронные сигареты и что они скрывают».

Вот пять простых шагов, которые помогут бросить курить.

Найдите мотивацию

Причина отказа от курения должна быть значимой прежде всего для вас.

Обратитесь к специалисту

Специалисты кабинетов отказа от курения в регионе ответят на все ваши вопросы, и вы вместе составите план действий.

Выберите подходящий метод

Выбрать день отказа от курения и перестать курить. Каждый день сокращать количество выкуриваемых сигарет, пока оно не дойдёт до нуля.

Выберите способ борьбы с симптомом отмены

Когда захочется закурить, отвлеките себя от мыслей чем-то вкусным или полезным.

Найдите занятие, которое поможет снять стресс

Йога, вышивание, танцы, борьба, лепка из глины — бороться с тревожностью можно и без сигарет.