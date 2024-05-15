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Полиция ищет подростка, который издевался над ребенком в Щекино

Полиция ищет подростка, который издевался над ребенком в Щекино

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В своем телеграм-канале Ирина Волк написала, что тульские полицейские ищут участников видеоролика, на котором неизвестные издеваются над ребенком:

— Мои тульские коллеги устанавливают личности участников опубликованного в соцсетях видеоролика, где запечатлено возмутительное поведение молодого человека по отношению к малолетнему ребенку. По результатам проверки полицейскими будут приняты меры, предусмотренные законодательством.

Напомним, ранее мы писали, что доследственную проверку по факту издевательства над малолетним организовал региональный Следственный комитет. 

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