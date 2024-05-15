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Безработные туляки могут бесплатно обучиться на востребованные специальности: идет набор в группы

Безработные туляки могут бесплатно обучиться на востребованные специальности: идет набор в группы

Кадровый центр «Работа России» Тульской области ждет желающих.

Кадровый центр «Работа России» Тульской области проводит набор желающих в учебные группы по программам бесплатного профессионального обучения безработных граждан по востребованным в регионе профессиям:

  • сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе;
  • электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • повар;
  • кондитер;
  • водитель автомобиля (переподготовка категории «В» на категорию «С»;
  • водитель автомобиля (категория «СЕ»);
  • водитель погрузчика.

Обучение проводится в образовательных организациях Тулы, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Возможно гарантированное трудоустройство по полученной профессии.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан являются одними из важнейших направлений активной политики занятости в регионе.

В 2024 году планируется направить на обучение более 1000 безработных граждан.

В период обучения за безработными гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице.

За более подробной информацией можно обратиться в Кадровый центр «Работа России» по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 34.

Сюжет: #Естьработа
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