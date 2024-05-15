Безработные туляки могут бесплатно обучиться на востребованные специальности: идет набор в группы

Кадровый центр «Работа России» Тульской области проводит набор желающих в учебные группы по программам бесплатного профессионального обучения безработных граждан по востребованным в регионе профессиям:
- сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- повар;
- кондитер;
- водитель автомобиля (переподготовка категории «В» на категорию «С»;
- водитель автомобиля (категория «СЕ»);
- водитель погрузчика.
Обучение проводится в образовательных организациях Тулы, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Возможно гарантированное трудоустройство по полученной профессии.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан являются одними из важнейших направлений активной политики занятости в регионе.
В 2024 году планируется направить на обучение более 1000 безработных граждан.
В период обучения за безработными гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице.
За более подробной информацией можно обратиться в Кадровый центр «Работа России» по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 34.