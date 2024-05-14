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Силовики провели рейд в цыганском поселении под Тулой

Силовики провели рейд в цыганском поселении под Тулой

Нашли незаконные врезки и молодых людей, не вставших на воинский учет.

Сегодня, 14 мая, правоохранители и представители ресурсоснабжающих организаций провели рейд в деревне Стрекаловке.

В ходе рейда выяснилось, что около 20 домов оказались незаконно подключены к газу. Кроме этого, силовики обнаружили 15 молодых людей, не вставших на воинский учет, — их отвезли в военкомат.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/90/7c/7f80-a660-498f-b491-496f0b59cfbf/cae31013-26e9-496f-90f2-d86ff5e09094.jpg

По нашей информации, рейд непосредственно связан с происшествием, которое произошло на Косой Горе несколько дней назад. Пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС и попросил помощи у соплеменников, которые пытались «отбить» его у правоохранителей. 

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сегодня, в 11:03 +2
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