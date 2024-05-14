Силовики провели рейд в цыганском поселении под Тулой

Нашли незаконные врезки и молодых людей, не вставших на воинский учет.

Сегодня, 14 мая, правоохранители и представители ресурсоснабжающих организаций провели рейд в деревне Стрекаловке.

В ходе рейда выяснилось, что около 20 домов оказались незаконно подключены к газу. Кроме этого, силовики обнаружили 15 молодых людей, не вставших на воинский учет, — их отвезли в военкомат.

По нашей информации, рейд непосредственно связан с происшествием, которое произошло на Косой Горе несколько дней назад. Пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС и попросил помощи у соплеменников, которые пытались «отбить» его у правоохранителей.