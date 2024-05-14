Житель Узловой предложил собутыльнику заняться сексом, и тот ударил его ножом 56 раз

В Узловой 22-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Следствием установлено, что 8 февраля обвиняемый распивал алкоголь в квартире 50-летнего знакомого. Собутыльники поссорились, и обвиняемый не менее 56 раз ударил потерпевшего ножом в шею, голову и грудную клетку, после чего сбежал. От полученных ранений мужчина скончался, его труп обнаружили только через три дня. В этот же день был задержан обвиняемый.

По нашей информации, обвиняемый утверждает, что ссора произошла из-за того, что потерпевший склонял его к половому акту.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.