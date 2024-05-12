Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

По последним данным, при обрушении подъезда пострадали несколько десятков человек.

ЧП в Белгороде произошло 12 мая. При обстреле города украинскими войсками обрушился подъезд многоэтажного дома.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования:

— Эта варварская, подлая атака, нацеленная на мирных жителей, — очередное проявление террористической сущности киевского режима. Уверен, всех виновных настигнет справедливое и неотвратимое возмездие. Выражаю искреннее сочувствие и поддержку родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Тульская область, как и во все времена, готова оказать всю необходимую помощь.