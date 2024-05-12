  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

По последним данным, при обрушении подъезда пострадали несколько десятков человек.

ЧП в Белгороде произошло 12 мая. При обстреле города украинскими войсками обрушился подъезд многоэтажного дома. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования: 

— Эта варварская, подлая атака, нацеленная на мирных жителей, — очередное проявление террористической сущности киевского режима. Уверен, всех виновных настигнет справедливое и неотвратимое возмездие. Выражаю искреннее сочувствие и поддержку родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Тульская область, как и во все времена, готова оказать всю необходимую помощь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 13:52 −5
Другие статьи по темам
Место
Белгород

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле встретили невнимательного водителя грузовика
В Туле встретили невнимательного водителя грузовика
Жанна Синкевич возвращается в «Тулицу»
Жанна Синкевич возвращается в «Тулицу»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.