В Туле семье погорельцев требуется помощь

В дома жила я с мужем, двумя детьми и свекровью. Второй этаж выгорел полностью, первый удалось спасти, но все затоплено.

Сейчас на первое время нужна одежда сыновьям: у Влада размер 54-56 на рост 175 см, у Димы рост 130 см. Еще нужны мужские вещи на рост 187 см, размер 48-50 и женские размер 50-52, обувь 43 и 38 размеров. Годится любое состояние — для разбора пожара. Буду благодарна любой посильной помощи.