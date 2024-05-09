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В Туле семье погорельцев требуется помощь
Фото предоставлено Кристиной Сухаревой.

В Туле семье погорельцев требуется помощь

Беда пришла в семью туляков Сухаревых.

Сгорел дом на улице Чмутова, 85-б, где жила семья Сухаревой.
 

Кристина Сухарева

В дома жила я с мужем, двумя детьми и свекровью. Второй этаж выгорел полностью, первый удалось спасти, но все затоплено.

Сейчас на первое время нужна одежда сыновьям: у Влада размер 54-56 на рост 175 см, у Димы рост 130 см. Еще нужны мужские вещи на рост 187 см, размер 48-50 и женские размер 50-52, обувь 43 и 38 размеров. Годится любое состояние — для разбора пожара. Буду благодарна любой посильной помощи.

Кристина Сухарева — большой друг нашей редакции, победительница проекта «Похудей со «Слободой», активный участник общественной организации «Мы вместе», мама особенного ребенка.

Если у вас есть возможность помочь семье Сухаревых, номер карты Сбербанк 2202200752035673, прикреплён к ее номеру телефона 8-953-954-89-87.

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Люди
Кристина Сухарева
Место
Тулаулица Чмутова
 

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