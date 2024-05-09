В Туле семье погорельцев требуется помощь

Сгорел дом на улице Чмутова, 85-б, где жила семья Сухаревой.
Кристина Сухарева
В дома жила я с мужем, двумя детьми и свекровью. Второй этаж выгорел полностью, первый удалось спасти, но все затоплено.
Сейчас на первое время нужна одежда сыновьям: у Влада размер 54-56 на рост 175 см, у Димы рост 130 см. Еще нужны мужские вещи на рост 187 см, размер 48-50 и женские размер 50-52, обувь 43 и 38 размеров. Годится любое состояние — для разбора пожара. Буду благодарна любой посильной помощи.
Кристина Сухарева — большой друг нашей редакции, победительница проекта «Похудей со «Слободой», активный участник общественной организации «Мы вместе», мама особенного ребенка.
Если у вас есть возможность помочь семье Сухаревых, номер карты Сбербанк 2202200752035673, прикреплён к ее номеру телефона 8-953-954-89-87.