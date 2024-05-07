«Как после бомбёжки»: новомосковцы жалуются на убитые дороги

В соцсетях жители Новомосковска выкладывают фотографии разбитых дорог около домов. Местная жительница пишет:

— Улица Генерала Белова, 3-а. Невозможно ходить с ребёнком в школу. Дорога — как после бомбежки.



Фото из группы «ЧП Новомосковск» в соцсети «ВКонтакте».



Фото из группы «ЧП Новомосковск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях отвечают:

— Улица Московская, 3-а. Три года подряд собирали подписи в народный бюджет, писали в ЖЭУ, а воз и ныне там: то голосов не хватает, то денег, то просто из списка убрали. У вас ещё асфальт есть, у нас просто куча грязи и вонь, как от болота.



Фото Антона Милехина.

Ещё один ответ: «Вам ещё очень повезло! Вы по ул. Лесной прогуляйтесь до школы, вот где невозможно, а люди ходят… Скоро крылья у всех вырастут, видимо». Фотографию комментатор не приложил.

На днях в Донском машина скорой помощи застряла в огромной яме на дороге около многоквартирного дома. А уже в Туле, в Лихвинском посёлке, дорога буквально потрескалась рядом с бетонным заводом.

для справки

Трещины, вздутия, ямы на дорогах придомовой территории должна убирать управляющая компания. Если дороге нужен капремонт, его проводят жители, оплачивая материалы и работу подрядчика из дополнительных денег, вложенных в фонд капремонта.