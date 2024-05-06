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Туляки обвиняют бетонный завод в разрушении дороги

Туляки обвиняют бетонный завод в разрушении дороги

А представители завода утверждают, что в этом виноваты сами жители.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Надежда Савина. Женщина заявляет, что с июня прошлого года на территории посёлка Лихвинка в Привокзальном районе работает бетонный завод. По мнению тулячки, предприятие нарушает закон:

— В соответствии СанПиН 2.2.½.1.1.1200-03 промышленный объект по производству бетона относится к 3-му классу. Размер санитарно-защитной зоны для таких промышленных объектов и производств составляет 300 м. При этом у нас до ближайших частных домов всего около 150 м. Люди живут в постоянной цементный пыли, шуме и с разбитыми дорогами.

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Чтобы увидеть масштабы проблемы, Myslo приехал в Лихвинку. Первым делом мы измерили расстояние от завода до двух ближайших жилых домов: 390 метров в одном случае и 310 — во втором. После этого корреспондент отправился на сам завод — узнать их позицию по данному вопросу. 

Вот что рассказали Myslo представители «Тулмикс-Бетона»:

— Вот они жалуются на нас, а для чего — непонятно. Мы устроили производство в промышленной зоне. Расстояние до ближайшего дома — около 400 метров. Что касается разбитой дороги, которая проходит через поселок рядом с заводом, то мы своими силами ее восстанавливали в конце апреля!  

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/f5/ba/fdbd-4c90-43c7-af91-3c17640db665/4e76c9be-d1ae-4ec0-aafe-89e2082179b7.jpg

По словам представителей завода, дорога разрушается не из-за их большегрузов, а из-за того, местные сливают канализацию прямо в поле. Мол, эти стоки и размывают дорожное покрытие, приводя его в негодность. Правда, подкрепить эту версию ничем, кроме рассуждений, «Тулмикс-Бетон» не смог.

В региональном Роспотребнадзоре, комментируя данную ситуацию, заявили, что в настоящий момент завод проводит работы по обоснованию размера санитарно-защитной зоны. А в городской администрации заявили, что информация по этому вопросу направлена в профильное подразделение.

Отметим, что деятельность ООО «Тулмикс-Бетон» не в первый раз вызывает вопросы у туляков: в 2019 году жители одного из домов по набережной Дрейера жаловались на то, что бетонный завод нарушает их право на благоприятную окружающую среду. Прокуратура провела проверку и выяснила, что завод изготавливал бетон, не имея проекта санитарно-защитной зоны. Спустя пару лет производство фирмы переехало в Привокзальный округ  как раз в Лихвинку.

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