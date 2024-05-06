Заморозки до -3 градусов: 9 мая в Туле может стать самым холодным за 25 лет

Фото из архива Myslo.

9 мая в Туле ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти ночью 6-11 м/с, днем — 8-13 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

По предварительным прогнозам, температура по области ночью опустится до -3 градусов, днем будет +6…+11 градусов.

9 мая в этом году может стать самым холодным за последние 25 лет. Об этом Myslo рассказали синоптики Тульского гидрометцентра. В 1999 году было зафиксировано -2,5 градуса.

А за весь период наблюдений самое холодное 9 мая было в 1952 году — тогда воздух остыл до -3 градусов.