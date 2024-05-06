  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Заморозки до -3 градусов: 9 мая в Туле может стать самым холодным за 25 лет - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Заморозки до -3 градусов: 9 мая в Туле может стать самым холодным за 25 лет
Фото из архива Myslo.

Заморозки до -3 градусов: 9 мая в Туле может стать самым холодным за 25 лет

Прогнозы синоптиков не радуют!

9 мая в Туле ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти ночью 6-11 м/с, днем — 8-13 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

По предварительным прогнозам, температура по области ночью опустится до -3 градусов, днем будет +6…+11 градусов.

9 мая в этом году может стать самым холодным за последние 25 лет. Об этом Myslo рассказали синоптики Тульского гидрометцентра. В 1999 году было зафиксировано -2,5 градуса. 

А за весь период наблюдений самое холодное 9 мая было в 1952 году — тогда воздух остыл до -3 градусов. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
заморозки
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Нефтехимик»
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Нефтехимик»
Туляки обвиняют бетонный завод в разрушении дороги
Туляки обвиняют бетонный завод в разрушении дороги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.