Конец света: жители д. Никольское три месяца ходят по неосвещённой дороге

Фото предоставлено читательницей.

Наша читательница утверждает, что света нет, а администрация при этом присылает фотографии исправных фонарей.

В соцсетях к администрации Узловского района с просьбой обратилась жительница д. Никольское Юлия. По её словам, уже три месяца она добивается нормального освещения проезжей части, а получает только отписки:

– С февраля в деревне не могут наладить освещение вдоль проезжей части. Сначала нас уверяли, что у нас все освещается, потом сказали, что когда фонари горят через один или два – это нормально. Мол, радуйтесь, что хоть так. Потом нас учили ходить вдоль проезжей части, на которой отсутствует освещение, а теперь, по мнению администрации, жители сами отключают себе фонари (видимо, залезая в закрытый на ключ трансформатор)! Администрация, закупите и установите нормальное оборудование!

Официальный ответ от администрации жительница получила в середине апреля:

Так дорога выглядит сейчас, после мероприятий по ремонту: