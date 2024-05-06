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Конец света: жители д. Никольское три месяца ходят по неосвещённой дороге
Фото предоставлено читательницей.

Конец света: жители д. Никольское три месяца ходят по неосвещённой дороге

Наша читательница утверждает, что света нет, а администрация при этом присылает фотографии исправных фонарей.

В соцсетях к администрации Узловского района с просьбой обратилась жительница д. Никольское Юлия. По её словам, уже три месяца она добивается нормального освещения проезжей части, а получает только отписки: 

С февраля в деревне не могут наладить освещение вдоль проезжей части. Сначала нас уверяли, что у нас все освещается, потом сказали, что когда фонари горят через один или два  это нормально. Мол, радуйтесь, что хоть так. Потом нас учили ходить вдоль проезжей части, на которой отсутствует освещение, а теперь, по мнению администрации, жители сами отключают себе фонари (видимо, залезая в закрытый на ключ трансформатор)! Администрация, закупите и установите нормальное оборудование!

Официальный ответ от администрации жительница получила в середине апреля:

0.jpg

Так дорога выглядит сейчас, после мероприятий по ремонту:

Screenshot_2.png

Screenshot_3.png

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