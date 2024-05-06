«Отвечают врачи»: пульмонолог расскажет тулякам, как сохранить здоровье легких

Врач ответит на вопросы в прямом эфире.

7 мая в 12.00 в прямом эфире группы тульского минздрава «ВКонтакте» заведующий отделением пульмонологии Тульской областной клинической больницы Арсен Валерьевич Басилая расскажет, как сохранить здоровье легких.

Свои вопросы можно задать по ссылке.