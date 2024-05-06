«Отвечают врачи»: пульмонолог расскажет тулякам, как сохранить здоровье легких

7 мая в 12.00 в прямом эфире группы тульского минздрава «ВКонтакте» заведующий отделением пульмонологии Тульской областной клинической больницы Арсен Валерьевич Басилая расскажет, как сохранить здоровье легких.
Свои вопросы можно задать по ссылке.
Врач ответит на вопросы в прямом эфире.
7 мая в 12.00 в прямом эфире группы тульского минздрава «ВКонтакте» заведующий отделением пульмонологии Тульской областной клинической больницы Арсен Валерьевич Басилая расскажет, как сохранить здоровье легких.
Свои вопросы можно задать по ссылке.
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