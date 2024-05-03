Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе «Отцовство – долг и дар»

Фото администрации Тулы.

К участию приглашают отцов (законных представителей), имеющих не менее двоих детей. Конкурс проводится по номинациям:

«Отцы – основа семьи и Отечества». Участниками конкурса в этой номинации будут отцы – защитники Родины, либо представители профессий, связанных с обеспечением правопорядка в обществе;

«Многодетный отец». В этой номинации соревнуются главы семей, воспитывающие не менее трех детей;

«Таланты отцов – таланты детей». Участники в этой номинации – отцы победителей и лауреатов областных, общероссийских или международных конкурсов в области искусства, науки, спорта;

«Отец, воспитывающий особого ребенка». Участниками конкурса выступают отцы, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида;

«Молодой отец». Отцы не старше 35 лет, участвующие в общественной жизни городского или сельского поселения, муниципального района, городского округа.

Конкурсанты имеют право участвовать только в одной номинации. Для этого им придётся предоставить в администрацию Тулы следующие документы:

заявку на участие в конкурсе;

на участие в конкурсе; анкету участника;

презентацию в формате Microsoft Power Point (не более 15 слайдов), либо видеоролик (продолжительность - не более 2 мин.), раскрывающий достижения отца в соответствии с заявленной номинацией;

2-3 фотографии участника конкурса, а также информацию: номинация, ФИО, количество детей (в том числе совершеннолетних), место работы, должность, краткое описание достижений в 4-5 предложениях.

Все материалы направляются в управление по семейной и молодежной политике администрации города Тулы по e-mail (контактный телефон: 55-43-75) с указанием в теме письма «Для участия в конкурсе «Отцовство – долг и дар» в срок до 25 августа 2024 года.

Второй, областной этап конкурса пройдёт с 11 по 25 октября. Заявки победителей муниципального этапа будут рассмотрены областной конкурсной комиссией, которая определит по три победителя в каждой номинации.