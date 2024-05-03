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Почему на проспекте Ленина распустились не все деревья

Почему на проспекте Ленина распустились не все деревья

Рассказали в городской администрации.

В 2023 году на проспекте Ленина было установлено 98 модулей, в которых растут липы, крупномерные кустарники и цветы. О том, как молодые липы пережили зиму, рассказала референт отдела благоустройства города Ольга Кирюшина:

— На данный момент уже проведена работа по уходу за растениями. Это обработка от вредителей и подкормка. У горожан возникли вопросы: мол, почему часть деревьев сейчас с листочками, а часть — без листочков. В чем дело? Объясняем: это из-за того, что на четной стороне больше солнца, а на нечетной — меньше. Но могу сказать, что все деревья, посаженные в прошлом году, прижились. Если все-таки какое-то дерево окажется бракованным, его заменят за счет подрядчика. 

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сегодня, в 12:20 +1
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