Почему на проспекте Ленина распустились не все деревья

В 2023 году на проспекте Ленина было установлено 98 модулей, в которых растут липы, крупномерные кустарники и цветы. О том, как молодые липы пережили зиму, рассказала референт отдела благоустройства города Ольга Кирюшина:

— На данный момент уже проведена работа по уходу за растениями. Это обработка от вредителей и подкормка. У горожан возникли вопросы: мол, почему часть деревьев сейчас с листочками, а часть — без листочков. В чем дело? Объясняем: это из-за того, что на четной стороне больше солнца, а на нечетной — меньше. Но могу сказать, что все деревья, посаженные в прошлом году, прижились. Если все-таки какое-то дерево окажется бракованным, его заменят за счет подрядчика.