В выходные в Туле похолодает до -4

Ночью и утром 4 мая в Туле ожидаются заморозки до -4 градусов. Об этом сообщает МЧС Тульской области. Объявлено метеопредупреждение.
МЧС Тульской области напоминает правила эксплуатации электробытовых приборов и печного отопления:
- электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов;
- не применяйте для обогрева помещений самодельные или неисправные электрообогреватели;
- перед началом эксплуатации печи и дымоходы должны быть тщательно проверены;
- вблизи печей имейте прибитый металлический лист.