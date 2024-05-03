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В выходные в Туле похолодает до -4
Фото Алексея Пирязева.

В выходные в Туле похолодает до -4

В регионе объявлено метеопредупреждение в связи с заморозками.

Ночью и утром 4 мая в Туле ожидаются заморозки до -4 градусов. Об этом сообщает МЧС Тульской области. Объявлено метеопредупреждение.

МЧС Тульской области напоминает правила эксплуатации электробытовых приборов и печного отопления:

  • электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов;
  • не применяйте для обогрева помещений самодельные или неисправные электрообогреватели;
  • перед началом эксплуатации печи и дымоходы должны быть тщательно проверены;
  • вблизи печей имейте прибитый металлический лист.

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сегодня, в 12:50 0
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