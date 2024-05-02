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Тульские приставы опечатали киоск с шаурмой на ул. Оружейной
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Тульские приставы опечатали киоск с шаурмой на ул. Оружейной

За месяц владельцу точки общепита предстоит устранить нарушения, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора.

Отделением судебных приставов Советского района исполнено решение суда об административном приостановлении деятельности киоска с шаурмой, расположенного на ул. Оружейной.

Ранее выяснилось, что в точке общепита нет моечных ванн для обработки продуктов и кухонного инвентаря, помещения захламлены, холодильники и другое оборудование не моется, а у повара нет медкнижки.

В шаурму здесь добавляли соусы и капусту с неизвестными датами изготовления. Учитывая эти нарушения, суд на 30 суток приостановил работу киоска. За это время владелец обязан устранить недостатки. Приставы разъяснили мужчине, что за нарушение требований законодательства ему грозит административная ответственность.

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УФССП России по Тульской областисудебные приставыантисанитарияадминистративное приостановление деятельностишаурма
Место
Тулаулица Оружейная

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