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Под Новомосковском нашли свалку противогазов
Фото: https://vk.com/ecozaschita.

Под Новомосковском нашли свалку противогазов

Администрация муниципального образования обещала ее оперативно убрать.

В Тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита» поступило обращение от жителя Новомосковска. Он увидел, как в вечернее время в лесополосе на берегу реки Шат в полутора километрах от деревни Большое Колодезное водитель и пассажир грузовой «Газели» вытаскивали из автомобиля строительный мусор. Поняв, что их застали с поличным, мужчины сели в машину и уехали, не разгрузив её до конца. 

Представители «Экологической защиты» вместе со специалистами новомосковской администрации выехали на место.

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— Живописные виды, несколько десятков цапель, гнездующихся на деревьях, но, к сожалению, это не все. В ходе осмотра были обнаружены различные строительные отходы, а также бухгалтерская отчетная документация ООО «Семейное чтение», полученная от киоска Роспечати, расположенного в Новомосковске. Ещё одной неприятной находкой экологов стал навал противогазов, выброшенных в этой же лесополосе. По итогам выезда администрацией города будет возбуждено административное делопроизводство, а мусор с территории оперативно убран, — сообщили в ТРОО «Экологическая защита».

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По словам председателя комиссии по экологии Общественной палаты Тульской области Вадима Баранова, у них в распоряжении есть видео, на котором видно номерные знаки указанной «Газели». Все материалы направлены в правоохранительные органы.

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