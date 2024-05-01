В Туле стартовала горячая линия по профилактике клещевого энцефалита

Фото Алексея Пирязева.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области запустило горячую линию по профилактике клещевого энцефалита и других клещевых инфекций.

Специалисты ответят на вопросы по телефонам:

в Туле, Киреевском, Суворовском и Дубенском районах — 8 (4872) 37-30-77, 37-48-32; 22-37-56; 22-36-01; 8 (48763) 2-03-47; 2-48-96;

в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах — 8 (48753) 4-09-09, 4-09-07, 4-05-35;

в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах — 8 (48741) 6-54-56, 6-53-86;

в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах — 8 (48762) 6-45-81, 6-50-70, 6-56-62;

в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском, Арсеньевском, Чернском и Тепло-Огаревском районах — 8 (48751) 5-33-81, 8 (48755) 2-20-66, 8 (48742) 4-16-10.

Также получить консультацию специалиста можно по электронной почте: [email protected] и [email protected].

Горячая линия работает по 13 мая по будням с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.