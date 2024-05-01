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Более 400 туляков вышли на старт «Майской многодневки»
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Более 400 туляков вышли на старт «Майской многодневки»

Участники испытывают свои силы в дисциплине «многодневный кросс».

С 28 апреля по 1 мая в Суворовском районе проходят 56-е традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию «Майская многодневка». Об этом сообщает минспорта Тульской области.

На старт вышли порядка 400 любителей здорового образа жизни в возрасте от 10 до 80 лет. Они представляют Тулу, Москву, Екатеринбург, Тульскую, Московскую, Рязанскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Новгородскую, Владимирскую, Воронежскую, Тамбовскую, Брянскую и Белгородскую области.

Участники испытывают свои силы в дисциплине «многодневный кросс».

Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями.

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