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Где в Туле 2 мая отключат электроэнергию

Где в Туле 2 мая отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 2 мая электроэнергии в Туле не будет по следующим адресам:

  • 2-й пр-зд Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.), 13-а, 15-а;
  • 3-й пр-зд Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 13-а, 15-а;
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.), 7-а;
  • 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.);
  • ул. Яблочкова, 13-37 (нечётн.);
  • ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.);
  • 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 4-а;
  • 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13;
  • ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а, 19-б;
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 65-а, 65-а/1, 66/1, 69-а;
  • ул. Буденного, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 36-б, 50-а;
  • пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1;
  • ул. Тимирязева, 20-34 (чётн.), 27, 31, 33;
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.), 36-а, 36-б, 36-г;
  • ул. Гоголевская, 4-18 (чётн.), 3-13 (нечётн.);
  • п. Косая Гора: ул. Дронова, 15, 16, 18, Орловское шоссе, 19-45 (нечётн.), 35-а; ул. Набережная, 2-13, 1-а, 5-а.

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