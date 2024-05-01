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В начале мая в Центральную Россию придут заморозки
Фото Алексея Пирязева.

В начале мая в Центральную Россию придут заморозки

5-6 мая нельзя исключать и мокрый снег.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем телеграм-канале рассказал о погоде в начале мая:

— После очень теплых финальных дней апреля без всякой жалости погода отбросит нас назад в раннюю весну. Сигналом к началу похолодания станет дождь на Первомай. А уже 2–3 мая температура рухнет до 0…5 в ночные, и 7-12 градусов в дневные часы. 

Период холодной погоды затянется, по крайней мере, до начала следующих длинных выходных. Причем, вероятность ночных заморозков становится почти 100-процентной, а дневная температура не поднимется выше 4-9 тепла.

По словам синоптика, 5–6 мая в тылу циклона нельзя исключать и мокрый снег.

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сегодня, в 20:49 0
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