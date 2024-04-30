Деревня Федора Конюхова побила рекорд России по количеству скворечников

В деревне легендарного путешественника Фёдора Конюхова насчитали 665 скворечников. Это число стало максимальным для одного населенного пункта и было занесено в Книгу рекордов России.

Скворечники тут располагаются везде: на деревьях, домах и кельях. Некоторые строения буквально облеплены приютами для пернатых.

Многие из скворечников смастерил сам Фёдор Филиппович. Делать их путешественник начал во время пандемии весной 2020 года. Он тогда собирался отправиться в очередное путешествие, но вынуждено остался дома.

«Я строю скворечники, чтобы хотя бы эту принести пользу. И заодно отдыхаю, — рассказывал тогда Конюхов „Российской газете“. — Приятно, когда везде скворечники». Тогда в его планы входило смастерить к маю 400 домиков для птиц. В коллекции Федора Конюхова имеется и самый маленький в мире деревянный скворечник, подаренный ему омским микроминиатюристом Анатолием Коненко: он размером 1,5×3 мм, выполнен из боярышника, а верхняя крышка из березы. Диаметр отверстия 0,38 мм.

Федор Конюхов совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику на парусных яхтах, один раз на весельной лодке «Уралаз». Заслуженный Мастер Спорта. Капитан Дальнего плавания. Пилот свободного аэростата. Член Союза Писателей РФ и автор более 20 книг.