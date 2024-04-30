  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Деревня Федора Конюхова побила рекорд России по количеству скворечников - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Деревня Федора Конюхова побила рекорд России по количеству скворечников

Деревня Федора Конюхова побила рекорд России по количеству скворечников

Деревня располагается в Тульской области в Заокском районе.

В деревне легендарного путешественника Фёдора Конюхова насчитали 665 скворечников. Это число стало максимальным для одного населенного пункта и было занесено в Книгу рекордов России.

vkm2dc6n4xvxnmmpxm1c8xgdcxedpv8v.jpg

Скворечники тут располагаются везде: на деревьях, домах и кельях. Некоторые строения буквально облеплены приютами для пернатых.

lglcl435m7qhnqfq4tutuyjh5sb2s2us.jpg

Многие из скворечников смастерил сам Фёдор Филиппович. Делать их путешественник начал во время пандемии весной 2020 года. Он тогда собирался отправиться в очередное путешествие, но вынуждено остался дома. 

«Я строю скворечники, чтобы хотя бы эту принести пользу. И заодно отдыхаю, — рассказывал тогда Конюхов „Российской газете“. — Приятно, когда везде скворечники».

Тогда в его планы входило смастерить к маю 400 домиков для птиц.

В коллекции Федора Конюхова имеется и самый маленький в мире деревянный скворечник, подаренный ему омским микроминиатюристом Анатолием Коненко: он размером 1,5×3 мм, выполнен из боярышника, а верхняя крышка из березы. Диаметр отверстия 0,38 мм.

w81048do80tii55meztvwum4lyykx4gs.jpg

 

Федор Конюхов совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику на парусных яхтах, один раз на весельной лодке «Уралаз». Заслуженный Мастер Спорта. Капитан Дальнего плавания. Пилот свободного аэростата. Член Союза Писателей РФ и автор более 20 книг.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:08 +3
Другие статьи по темам
Событие
скворечникиКнига рекордов России
Люди
Федор Конюхов
Место
ТулаТульская областьдеревня Федора Конюхова

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Кирова встретили очень торопливого водителя
На ул. Кирова встретили очень торопливого водителя
ДТП с лосем: Минприроды разъяснило, в каком случае водитель не платит ущерб
ДТП с лосем: Минприроды разъяснило, в каком случае водитель не платит ущерб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.