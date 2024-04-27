В 2025 году в Новомосковске благоустроят еще один сквер

Сейчас жители выбирают, какое именно общественное пространства они хотят получить.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Тульской области на рейтинговое голосование выставлено по два пространства для благоустройства в 10 городах с численностью жителей свыше 20 тыс. человек. Это Алексин, Богородицк, Донской, Ефремов, Кимовск, Киреевск, Новомосковск, Тула, Узловая, Щекино.

В Новомосковске жители выбирают между двумя скверами: «Моя семья» на ул. Бережного, 239-й Стрелковой дивизии на ул. Трудовые резервы.

— Проект «Формирование комфортной городской среды» шаг за шагом создаёт новый облик города, появляются современные общественные пространства и места притяжения. Не теряя свой колорит и неповторимую архитектуру, Новомосковск преображается. Создано 7 уникальных общественных пространств, в том числе 2 великолепных сквера, украшением стала благоустроенная Центральная площадь города. В этом году начнутся работы в Пушкинском сквере — это долгожданное событие для новомосковцев. Уже сейчас вы можете сделать свой выбор, проявить активность и проголосовать за понравившееся пространство, — отметил депутат Тульской областной Думы Александр Рем.

Один из скверов можно поддержать на сайте 71.gorodsreda.ru до 30 апреля.