Депутаты Тульской городской Думы написали Диктант Победы

Мероприятие проходит ежегодно в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

Ее цель — привлечь интерес молодежи к событиям героического прошлого нашей страны, дать возможность всем желающим проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Владимир Петрович Лавров, заместители председателя Тульской городской Думы, члены фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева и Евгений Смолянинов, депутаты-единороссы Дарья Герасимова, Инна Шевелева, Олег Погорелов и Олег Даньшин, члены тульского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, участники специальной военной операции, юные спортсмены-самбисты, жители областного центра.

С приветственным словом к участникам акции обратился Евгений Смолянинов. В своем выступлении зампред Тульской городской Думы поблагодарил ветеранов за их героические подвиги во время Великой Отечественной войны.

Евгений Смолянинов — Всех нас, независимо от возраста, социального статуса, национальности объединяет уважение к прошлому и подвигу поколения победителей. Именно от нашего отношения к событиям Великой Отечественной войны зависит, в каком мире будут жить наши дети и внуки. Патриотизм — это основное, что мы должны прививать и передавать молодому поколению. Особенно это важно сегодня, когда в современном информационном веке искажается история нашей страны, история Великой Победы. Такие мероприятия, как просветительская акция «Диктант Победы», по кирпичику складывают развитие и процветание нашей страны, — подчеркнул Евгений Смолянинов.

Своими впечатлениями об участии в акции поделилась зампред Тульской городской Думы Анастасия Дементьева:

Анастасия Дементьева — Очень приятно, что с каждым годом все больше людей принимает участие в просветительской акции «Диктант Победы». Это в очередной раз доказывает, что укреплению патриотических традиций в нашей стране придается огромное значение. Это замечательная возможность познакомиться с историей нашей Родины, узнать много нового о событиях Великой Отечественной войны и, конечно же, это большое чувство гордости за славное прошлое не только нашей страны, но и Тульской области, которая внесла огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Героизм и мужество, проявленные туляками во время обороны, не дали врагу прорваться к Москве. Были достигнуты серьезные стратегические успехи, которые в целом оказали влияние на нашу Победу. Очень приятно, что сегодня в акции, вместе со студентами и школьниками диктант писали наши дорогие ветераны и участники специальной военной операции. Дай Бог ребятам, которые сегодня на передовой защищают нашу страну, здоровья, удачи и сил. Победа обязательно будет за нами!

Председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по местному самоуправлению, регламенту и межпартийному взаимодействию Дарья Герасимова считает, что тема Великой Отечественной войны касается каждого человека:

Дарья Герасимова — Память о ней — это прочный мост, который соединяет поколения. Как реликвию мы храним воспоминания о тех событиях и передаем их нашим детям. От Москвы до Берлина наши прадеды, деды и отцы с оружием в руках героически сражались за Родину, неустанно трудились в тылу. Они верили, что как бы тяжело ни было, победа все равно будет за нами. Акция «Диктант Победы» как раз об этом: о памяти, чувствах и эмоциях.

По мнению Олега Погорелова, смысл акции состоит не в том, чтобы оценивать знания, а в том, чтобы люди вспомнили, что происходило во время Великой Отечественной войны.

Олег Погорелов — Я каждый год принимаю участие в Диктанте Победы, ни разу не пропустил. Сегодня я пришел сюда вместе с молодыми активистами Пролетарского округа. Эта акция крайне необходима, потому что помнить и знать свою историю должен каждый житель нашей страны. Спасибо большое организаторам мероприятия, — отметил депутат.

Председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по социальной политике Инна Шевелева уверена, что большое количество молодежи, которое принимает участие в Диктанте Победы, говорит о том, что подрастающее поколение интересуется героическими страницами нашей Родины.

Инна Шевелева — Радует, что сегодня в акции участвует большое количество молодых людей. Сегодня мой внук так же, как и я, пишет Диктант Победы в школе. Есть такое выражение «Иван, не помнящий родства». Так вот в нашей стране таких Иванов нет. У нас все помнят и знают историю Отечества. Я очень горжусь, что россияне трепетно и бережно относятся к подвигу героев Великой Отечественной войны, — сказала Инна Шевелева.

Олег Даньшин отметил, что вопросы в диктанте были непростыми и интересными.

Олег Даньшин — Я первый раз принимаю участие в данной акции. Специально не готовился, поскольку уверен в своих знаниях. Вместе со мной сегодня диктант впервые писали юные спортсмены-самбисты. Надеюсь, их результат будет выше, чем мой, так как я школу закончил в 1993 году. Выражаю благодарность организаторам акции. Все прошло на высоком уровне, — прокомментировал депутат.

Акция инициирована партией «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов и Всероссийской организацией «Волонтеры Победы».

В этом году «Диктант Победы» проводится в шестой раз. Задания посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выводу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Для прохождения исторического теста в Тульской области было подготовлено более 800 площадок.