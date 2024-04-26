В Ефремове после отравления посетителя закрыли кафе

Ефремовский межрайонный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ в отношении ИП Будникова В.А.

Суд установил, что после экстренного извещения о регистрации случая бактериального пищевого отравления 22 апреля надзорные органы провели санитарно-эпидемиологическое расследование в кафе «Огонь Мясо».

В частности было обнаружено следующее: овощи и зелень моют в двухсекционной раковине, установленной в производственном помещении для мытья кухонной посуды и инвентаря; используется замороженное куриное мясо без информации о дате изготовления, сроке годности, изготовителе; к работе допускается персонал без личной медицинской книжки; разделочные ножи, доски не имеют маркировки; фритюрные жиры, используемые при изготовлении пищевой продукции, не подвергаются ежедневному контролю с регистрацией информации о замене в специальном журнале и др.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области составило протокол о временном запрете деятельности кафе до рассмотрения дела судом.

Индивидуальный предприниматель вину признала и пояснила, что в настоящее время практически все нарушения устранены.

Постановлением суда кафе закрыли на 14 суток.