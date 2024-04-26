Алексей Дюмин поздравил десантников с 80-летием легендарной 106-й дивизии ВДВ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 апреля в Туле прошло торжественное построение легендарной 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии в честь 80-й годовщины формирования.

Губернатор Алексей Дюмин вместе с временно исполняющим обязанности командующего Воздушно-десантными войсками России Николаем Чобаном и врио командира 106-й гвардейской дивизии Алексеем Быковым возложили цветы к памятнику военнослужащим дивизии, погибшим при исполнении воинского долга.

Губернатор поздравил десантников на торжественном построении.

— Воздушно-десантные войска являются личным резервом Верховного главнокомандующего. Такой статус имеют только самые боеспособные соединения, элита наших Вооружённых сил. И вы регулярно это подтверждаете. На вашем счету сотни успешных специальных и миротворческих операций. Десантники всегда проявляют отвагу, боевой дух и верность девизу «Нет задач невыполнимых!», — сказал Алексей Дюмин.

106-я воздушно-десантная дивизия была образована в 1944 году и за 80 лет прошла славный путь. За прошедшие годы более 60 тысяч военнослужащих дивизии были удостоены орденов и медалей.

Алексей Дюмин отметил, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, Россия снова отстаивает своё право быть суверенной державой.

— С первых дней СВО десантники плечом к плечу с другими подразделениями и силовыми структурами мужественно сражаются за Россию. Делают это с честью, героически, выполняя свой долг до конца. Порой — ценой собственной жизни. Мы всегда будем свято хранить память о павших боевых товарищах. Их подвиг — бессмертен, — сказал Алексей Дюмин

Он отметил, что 106-я дивизия — гордость Тульской области.

Глава региона поблагодарил бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, за мужество, героизм и самоотверженность, а также ветеранов ВДВ, которые закладывали традиции десанта и передавали их новым поколениям.

— Понимаю, как непросто сейчас родственникам, которые не спят ночами и переживают за своих мужей и сыновей, которые находятся на передовой. Выполняйте все поставленные задачи и возвращайтесь домой с победой! — сказал губернатор.

Николай Чобан зачитал поздравительный адрес Командующего Воздушно-десантными войсками России.

Далее Алексей Дюмин вручил десантникам государственные награды и ценные подарки.

Губернатор передал дополнительную технику, груз, обмундирование и экипировку для бойцов, которые выполняют свой долг в зоне СВО. Груз был собран правительством региона, а также благодаря акции «Все для Победы». Всего более 60 наименований.