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В Тульской области 32 вокзала подготовят к летнему сезону
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области 32 вокзала подготовят к летнему сезону

Отдельное внимание железнодорожники уделят проверке и обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, ревизии систем освещения и пожарной безопасности.

На железной дороге в Тульской области ведется комплексная подготовка объектов пассажирской инфраструктуры к сезону летних массовых перевозок.

На 32 вокзалах и 123 остановочных пунктах проводится уборка на платформах, обновление полос безопасности и навигационных указателей, окраска погодных модулей, ограждений, скамеек и урн.

Как сообщает пресс-служба МЖД, на вокзалах промываются входные и кассовые зоны, залы ожидания, окна. Отдельное внимание железнодорожники уделяют проверке и обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, ревизии систем освещения и пожарной безопасности.

На прилегающих к вокзальным комплексам территориях осуществляются работы по озеленению газонов, оформлению цветочных клумб и побелке деревьев. 
 

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Фотограф:
сегодня, в 14:59 0
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