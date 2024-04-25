В Тульской области 32 вокзала подготовят к летнему сезону

Фото Алексея Пирязева.

Отдельное внимание железнодорожники уделят проверке и обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, ревизии систем освещения и пожарной безопасности.

На железной дороге в Тульской области ведется комплексная подготовка объектов пассажирской инфраструктуры к сезону летних массовых перевозок.

На 32 вокзалах и 123 остановочных пунктах проводится уборка на платформах, обновление полос безопасности и навигационных указателей, окраска погодных модулей, ограждений, скамеек и урн.

Как сообщает пресс-служба МЖД, на вокзалах промываются входные и кассовые зоны, залы ожидания, окна. Отдельное внимание железнодорожники уделяют проверке и обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, ревизии систем освещения и пожарной безопасности.

На прилегающих к вокзальным комплексам территориях осуществляются работы по озеленению газонов, оформлению цветочных клумб и побелке деревьев.

