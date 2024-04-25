26 апреля в Туле на нескольких улицах отключат воду

Фото из архива Myslo.

Это связано с ремонтом.

26 апреля с 10.00 в Туле ограничат подачу холодной воды по таким адресам:

ул. Гоголевская, 76, 74, 59, 84а, 86, 69, 71, 73, 92,

ул. Бундурина, 31, 34, 36, 38, 43,

ул. С. Перовской, 1, 3, 4, 9а, 9б, 39,

ул. Первомайская, 14-а, 15, 24, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46,

ул. Лейтейзена, 18, 22,

ул. Пушкинская, 58-а,

ЦПКиО,

ул. Демонстрации, 19, 24,

ул. Фрунзе, 24,

ул. Бр. Жабровых, 24,

ул. Вересаева, 22, 28,

ул. Свободы, 38-а.

Как сообщает Тулагорводоканал, это связано с ремонтом на улицах Бундурина и Гоголевской.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.