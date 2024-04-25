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26 апреля в Туле на нескольких улицах отключат воду
Фото из архива Myslo.

26 апреля в Туле на нескольких улицах отключат воду

Это связано с ремонтом.

26 апреля с 10.00 в Туле ограничат подачу холодной воды по таким адресам:

  • ул. Гоголевская, 76, 74, 59, 84а, 86, 69, 71, 73, 92,
  • ул. Бундурина, 31, 34, 36, 38, 43,
  • ул. С. Перовской, 1, 3, 4, 9а, 9б, 39,
  • ул. Первомайская, 14-а, 15, 24, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
  • ул. Лейтейзена, 18, 22,
  • ул. Пушкинская, 58-а,
  • ЦПКиО,
  • ул. Демонстрации, 19, 24,
  • ул. Фрунзе, 24,
  • ул. Бр. Жабровых, 24,
  • ул. Вересаева, 22, 28,
  • ул. Свободы, 38-а.

Как сообщает Тулагорводоканал, это связано с ремонтом на улицах Бундурина и Гоголевской.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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