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В Туле открылась первая выставка московского художника Игоря Гумилевского
Фото Тульского музейного объединения.

В Туле открылась первая выставка московского художника Игоря Гумилевского

Экспозиция в Выставочном зале включает более 70 работ, большая часть из них — натюрморты. Однако есть и портреты, и произведения на бытовые темы.

Игорь Гумилевский родился 4 августа 1925 года в деревне Тюновка Орловской области, ранние годы провел в подмосковном поселке Малаховка. Картину с изображением дома его детства также можно увидеть на выставке в Туле. Будущий живописец с удовольствием посещал экспозиции московских художников, увлёкся живописью и рисунком, что впоследствии определило его жизненный путь.

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Генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин:

— На площадке Тульского музейного объединения организуются разноплановые выставки. Игорь Гумилевский — художник, проявивший свой талант в разных жанрах. Его выставка позволит тульскому зрителю по-новому взглянуть на повседневные вещи, увидеть в них что-то необычное. Выражаю благодарность семье живописца за предоставленные произведения. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Уверен, выставка будет пользоваться популярностью у жителей и гостей города. 

По словам первого заместителя генерального директора Марины Кузиной, его полотна смотрятся ярко, но в то же время гармонично, демонстрируют совершенное владение цветом.

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К концу 1960-х художник начинает создавать широкоформатные работы в более темпераментной манере. В картине «Выходной день» наблюдается настоящий праздник цвета. Композиция строится на контрастности цветовых пятен красного с синим, зеленого с голубым.

Большинство натюрмортов выполнено в теплых тонах, с использованием богатого живописного колорита.

Эта разнообразная цветовая гамма передаёт любовь к природе, чувство радости и полноту жизни.

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В работах начала 1970-х гг. мастерство художника как прирождённого колориста становится более зрелым. В экспозиции представлено полотно «Праздничный стол», в котором присутствуют экспрессивный мазок, контрастность, смелость цветовых сопоставлений.

Мы впервые видим столько работ Гумилевского рядом друг с другом. Я не перестаю удивляться, как ему удавалось в условия мастерской создавать такие широкоформатные произведения, собирать композицию на одном полотне. Это был человек, которые жил ради искусства», — поделилась воспоминаниями его вдова, художник-педагог Татьяна Гумилевская. К слову, в выставку вошли два её акварельных пейзажа.

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Выставка будет работать в Туле до 26 мая. 6+

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Люди
Игорь ГумилевскийТатьяна Гумилевская
Место
Выставочный залТула

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