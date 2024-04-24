Подрядчик и администрация Липок четыре года спорят об оплате ремонта двух дорог

Все это время жители пользуются дорогами. Однако администрация отказывается платить и требует переделать – подрядчик уложил не тот асфальт.

Улицы Строителей и Суворова в Липках Киреевского района ремонтировали летом 2020 года. Ремонт проводил ИП Роман Млгамян.

Контракт исполнен в срок, 30 сентября 2020 года подписаны акты приемки выполненных работ и отремонтированных объектов. Было указано, что качество соответствует контракту, отклонений не установлено. Стоимость ремонта первой составила 3 388 066 рублей 51 копейка, второй — 1 769 868 рублей 82 копейки. На основании указанных актов сторонами подписаны акты формы КС-2, КС-3 на общую сумму 5 157 935 рублей 33 копейки.

Однако спустя пару недель деньги за работу не поступили. В связи с этим подрядчик направил в администрацию претензию 13 ноября 2020 года с требованием оплатить задолженность. Оно было проигнорировано, и Млгамян обратился в Арбитражный суд Тульской области с аналогичным иском. Администрация предъявила встречный иск к предпринимателю — заменить верхний слой автомобильных дорог. Причина: вместо предусмотренного по контракту 6 см асфальтобетонной смеси Б II было уложено 6,2 см смеси В II.

На фото ул. Строителей. Съемка 19 апреля 2024 года.

Начался долгий процесс судебных разбирательств. Арбитражный суд Тульской области 10 февраля 2022 года исковые требования подрядчика удовлетворил. Дополнительным решением от 4 марта с администрации в пользу предпринимателя взыскано 320 000 рублей за оплату экспертизы.

23 мая Двадцатый арбитражный апелляционный суд два вынесенных ранее решения оставил без изменения. 3 октября Арбитражный суд Центрального округа все три предыдущих решения отменил и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области. Последний 25 августа 2023 года вновь удовлетворил требования подрядчика.

Все решения в пользу подрядчика сходились на том, что качество покрытия не вызывает нареканий и дорогой можно пользоваться.

Но администрация вновь не согласилась с принятым решением и обратилась в Арбитражный суд Центрального округа с кассационной жалобой. Она указывала, что хотя примененный подрядчиком материал не уступает характеристикам того, что был предусмотрен контрактом и техзаданием, в экспертном исследовании не содержится утверждения, что примененный материал является улучшенным по сравнению с предусмотренным контрактом.

Арбитражный суд Центрального округа отметил, что закон, регламентирующий исполнение госконтрактов, допускает замену материалов на улучшенные по сравнению с тем, что указаны в контракте. Но это надо согласовать с заказчиком.

Судебная экспертиза от 24 сентября 2021 года подтвердила, что качество выполненных работ и асфальтобетонной смеси, уложенной на дороги в Липках, соответствуют условиям контракта и требованиям ГОСТ 9128-2009 и СП 78.13330.2012.

Указывается, что подрядчик нарушил условия техзадания в части примененной асфальтобетонной смеси, но это не повлияло на качество — прочности и долговечности покрытия.

Нареканий со стороны жителей и администрации в рамках гарантийных обязательств к подрядчику не поступало.

На фото ул. Суворова. Съемка 19 апреля 2024 года.

ООО НПФ «Дорконтроль», которому был поручен строительный контроль при проведении ремонта, также подтвердил, что несоответствие зернового состава асфальтобетонной смеси требованиям сметной документации не изменяет толщину покрытия, не снижает качество, функциональное назначение готового покрытия и не препятствует использованию автомобильной дороги. Также не снижает срок ее эксплуатации и не является существенным нарушением.

«В остальном выполненные работы соответствуют сметной документации, выполнены надлежащим образом», — говорилось в экспертизе ООО НПФ «Дорконтроль». В этот раз эксперты отметили, что увеличенная толщина асфальтового покрытия улучшает его характеристики.

Судами также правомерно учтена социальная значимость результатов работ, а также занятая администрацией формальная позиция: при наличии результата работ, не вызывающего каких-либо нареканий и замечаний со стороны населения, несовершение администрацией действий до принятия результата работ повлечет неудобства в осуществлении прохода людей и движении транспортных средств.

«Предъявления подрядчиком ко взысканию меньшей стоимости работ нежели предусмотренной контрактом, отсутствия замечаний к результату работ, равно как и недостатков в гарантийный период на протяжении времени около 4 лет, позволил судам первой и апелляционной инстанций прийти к правомерному выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для неоплаты работ и возложении на предпринимателя обязанности заменить весь верхний слой покрытия автомобильных дорог», — поясняется в решении Арбитражного суда Центрального округа.

На фото ул. Суворова. Съемка 19 апреля 2024 года.

В связи с этим 18 марта 2024 года вынесено постановление оставить принятое ранее решение без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения. Администрация обязана оплатить проведенный ремонт. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда РФ.

Но и спустя больше месяца администрация Липок не исполнила решение суда и не оплатила ремонт дорог.