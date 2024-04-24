Городские депутаты передали в аренду исторические здания в Туле и утвердили кандидатуры старост

Депутаты рассмотрели проекты решений о передаче в аренду посредством проведения аукционов нежилых зданий, являющихся объектами культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

В адресный перечень вошли четыре памятника архитектуры: по ул. Жуковского, 7, ул. Пушкинской/ул. Ф. Энгельса, 25/61, ул. Октябрьской, 56 и Пирогова, 24. Стартовая цена торгов — один рубль в год за один объект, срок аренды — 49 лет. Право заключения договора может быть предоставлено как физическим, так и юридическим лицам. На потенциального арендатора возлагается ответственность по восстановлению здания и использованию его в последующем по целевому назначению: в качестве объекта торговли, организации общественного питания, гостиницы, делового управления.

Как пояснила заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева, все объекты имеют интересные архитектурные решения и находятся в локациях с развитой транспортной инфраструктурой. Таким образом, программа льготной аренды привлекательна как для инвесторов, так и для города. Бизнес пользуется недвижимостью по символичной цене, а областная столица преображается, сохраняя при этом объекты культурного наследия для будущих поколений.

Анастасия Дементьева — Безусловно, особый культурный статус передаваемых в аренду зданий накладывает четкие обязательства по их реставрации, содержанию и использованию. Одна из задач инвестора — обеспечить гармоничное сочетание исторического наследия и современных тенденций. Однако выгодное расположение объектов недвижимости, льготная арендная ставка и длительный срок договора привлекают арендаторов, которые заинтересованы в развитии бизнеса в историческом центре Тулы. В качестве примера приведу масштабный проект комплексного развития Музейного квартала, который был реализован по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Сегодня это общественное пространство стало точкой притяжения туляков и гостей, — подчеркнула Анастасия Дементьева.

Депутаты единогласно поддержали данные проекты решений.

Затем депутаты приняли единогласное решение о досрочном прекращении полномочий и назначении старост деревни Кривцово и поселка Первомайского.

Полномочиями представлять интересы жителей деревни Кривцово наделен Николай Кочетков, поселка Первомайского — Елена Гусякова. Голосованию депутатского корпуса за данные кандидатуры предшествовали сходы граждан. Утвержденные общественные активисты избраны жителями на собраниях.

Евгений Смолянинов — Более шести лет назад был принят региональный закон о сельских старостах в Тульской области. За это время институт старост подтвердил эффективность своей деятельности. Помогая выстраивать диалог между жителями и органами местного самоуправления, активисты участвуют в реализации региональных и муниципальных программ на своих территориях, предлагают интересные идеи, выступают с инициативами по благоустройству. Одними из первых сельские старосты присоединились к поддержке наших земляков, которые выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. Объединившись под лозунгом «Все для Победы», общественные активисты вместе другими жителями с первых дней СВО подключились к сбору дополнительных гуманитарных грузов для наших бойцов. Обеспечивая крепкий надежный тыл, они изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи, сублимированные супы, закупают и передают на передовую медикаменты, печи-буржуйки, продукты питания, вяжут теплые вещи. Ведь сейчас это самое важное — обеспечить поддержкой наших военных, — прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

Отметим, для стимулирования гражданской активности, поддержки местных инициатив в Туле ежегодно проводится конкурс «Активный сельский староста», разыгрываются гранты.

Также депутаты обсудили проект решения о присвоении МБОУ «ЦО № 23» имени Героя России Николая Александровича Макаровца. Ранее соответствующее ходатайство от педагогического коллектива учебного заведения поступило в комиссию по историческому наследию и городской топонимии и получило одобрение со стороны ее членов. Инициативу учителей также поддержали родители и учащиеся центра.

Как отметила глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, наш долг — сохранить память об этом великом человеке и его достижениях.

Ольга Слюсарева — Николай Макаровец 30 лет посвятил тульскому предприятию «СПЛАВ», пройдя путь до генерального директора предприятия. Под его руководством было организовано производство реактивных систем залпового огня «Смерч». Разработаны системы «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М». На его счету — более 170 изобретений и 250 научных трудов. Его имя знают во всем мире, — подчеркнула мэр. — Сегодня депутаты единогласно поддержали предложение о присвоении имени Героя России Н. А. Макаровца центру образования № 23. Уверена, школьники будут изучать его биографию, вести исследовательскую работу, брать с него пример.

Николай Александрович Макаровец родился 21 марта 1939 года в городе Кролевец (Украина). После окончания в 1962 году Тульского механического института по специальности «Двигатели летательных аппаратов» был направлен на работу в Алтайский научно-исследовательский институт химических технологий (ныне ОАО «ФНПЦ „Алтай“», г. Бийск, Алтайский край), где прошел путь от инженера до заместителя генерального директора по опытно-конструкторским вопросам и успешно защитил кандидатскую диссертацию. За значительный научный вклад в разработку методов расчета внутрибаллистических характеристик ракетных двигателей твердого топлива и непосредственное участие в создании зарядов твердого топлива для ракетных комплексов ему была присуждена Ленинская премия СССР (1984). За комплекс работ в области конверсии в 1993 году ему присуждена Государственная премия РФ.

С 1985 года трудовая, творческая и конструкторская деятельность Н. А. Макаровца связана с тульским ГНПП «Сплав» (ныне АО «НПО „СПЛАВ“»). Под его руководством были разработаны и произведены реактивные системы залпового огня для Российской Армии и Военно-Морского флота.

В 1997 году Н. А. Макаровцу присвоено высшее почетное звание страны «Герой Российской Федерации». Кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III степени, обладатель званий «Почетный гражданин Тульской области» и «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Умер Николай Александрович Макаровец 31 марта 2019 года.