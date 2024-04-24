Какие профессии выбирают тулячки с детьми для переобучения?

Фото из архива Myslo.

В Тульской области в рамках национального проекта «Демография» подали заявления на обучение 114 женщин с детьми в возрасте до 3 лет, а также 38 мам, имеющих малышей дошкольного возраста. Об этом сообщает Кадровый центр региона.

Перед началом обучения женщины прошли профориентационное тестирование, благодаря чему определились с направлением будущей профессии. Большинство программ по нацпроекту «Демография» доступны в онлайн-режиме, что удобно для мам с детьми. Женщины могут совмещать получение новой профессии с домашними обязанностями.

— С начала апреля 9 женщин уже приступили к обучению. Все они заключили трехсторонний договор с предприятием. Такой договор дает гарантию сохранения рабочего места, — рассказала главный специалист отдела организации и сопровождения профобучения, профориентации, психологической поддержки и социальной адаптации ЦЗН Тульской области Надежда Коротких.

Сейчас в регионе доступны 24 образовательные программы. Женщины приступили к обучению по пяти направлениям: «Кадровый учет: администрирование трудовых отношений», «Ландшафтный дизайн», «Графический дизайнер: старт карьеры», «Психолог-консультант: с нуля до первого клиента», «Современное государственное и муниципальное управление».

Кто и как в Тульской области может получить новую профессию бесплатно, читайте по ссылке.