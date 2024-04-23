Строительство газопровода в Волово и ремонт школы в Узловой: с какими вопросами туляки обратились к Алексею Дюмину

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

22 апреля губернатор провел личный прием жителей Тульской области и выслушал их проблемы.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, жительница села Сенево Алексинского района обратилась по вопросу улучшения водоснабжения и освещения. Губернатор поручил отремонтировать проблемные участки сетей, заменить водонапорную башню и организовать уличное освещение к объектам образования.





Староста из Воловского района задал вопрос по газификации села Осиново. Алексей Дюмин ответил, что газопровод построят в 2024 году.

С 1 апреля 2025 года жители смогут подавать заявки на газификацию своих домовладений.

Мама детей, обучающихся в узловской школе № 59, обратилась по вопросам ремонта здания. Алексей Дюмин поручил выделить средства из регионального бюджета и капитально отремонтировать образовательное учреждение.



По обращению жительницы Тулы фонд капремонта отремонтирует крышу до 1 октября, а глава города совместно с ресурсоснабжающими организациями организует контроль работы канализационных сетей во дворе дома.