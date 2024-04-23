Строительство газопровода в Волово и ремонт школы в Узловой: с какими вопросами туляки обратились к Алексею Дюмину

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, жительница села Сенево Алексинского района обратилась по вопросу улучшения водоснабжения и освещения. Губернатор поручил отремонтировать проблемные участки сетей, заменить водонапорную башню и организовать уличное освещение к объектам образования.
Староста из Воловского района задал вопрос по газификации села Осиново. Алексей Дюмин ответил, что газопровод построят в 2024 году.
С 1 апреля 2025 года жители смогут подавать заявки на газификацию своих домовладений.