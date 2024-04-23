Состояние отравившегося подростка из Шатска остается тяжелым

Фото Алексея Пирязева.

Об этом Myslo сообщили в минздраве.

12-летний мальчик, который выпил неизвестную жидкость из найденной на улице бутылки, все еще находится в реанимации детской областной больницы.

Как подчеркнули в минздраве, сейчас ребенок в тяжелом состоянии, под круглосуточным наблюдением специалистов.

Напомним, 21 апреля 12-летний и 14-летний школьники в Шатске нашли на улице бутылку и решили отведать ее содержимое. Старший из них скончался. Как ранее сообщал Myslo, ход и расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» находится на контроле областной прокуратуры.