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  4. Состояние отравившегося подростка из Шатска остается тяжелым - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Состояние отравившегося подростка из Шатска остается тяжелым
Фото Алексея Пирязева.

Состояние отравившегося подростка из Шатска остается тяжелым

Об этом Myslo сообщили в минздраве.

12-летний мальчик, который выпил неизвестную жидкость из найденной на улице бутылки, все еще находится в реанимации детской областной больницы. 

Как подчеркнули в минздраве, сейчас ребенок в тяжелом состоянии, под круглосуточным наблюдением специалистов.

Напомним, 21 апреля 12-летний и 14-летний школьники в Шатске нашли на улице бутылку и решили отведать ее содержимое. Старший из них скончался. Как ранее сообщал Myslo, ход и расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» находится на контроле областной прокуратуры.

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Фотограф:
сегодня, в 12:21 0
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Событие
отравлениеподростки отравились
Место
прокуратура Тульской областиШатск

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